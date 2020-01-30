Вице-мэр Вадим Белобровцев о новом титуле Таллинна: полученная оценка вдохновляет

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что это очень здорово, что достижения города в этой сфере не остаются без внимания и оценены по достоинству.

”В сфере молодежной работы в городе в прошлом году было много различных событий, полученное признание поможет подчеркнуть важность этой сферы и вдохновит на продолжение проектов и прежних начинаний. Благодарю всех молодежных работников, молодежь и организации, которые внесли свой вклад в развитие молодежной работы, уделяли молодежи внимание и ежедневно трудятся во благо молодежи”, — сказал вице-мэр.

Сфера молодежной работы является для Таллинна приоритетной, поэтому в последние годы в городе для молодежи создается все больше новых, разнообразных возможностей для саморазвития и самореализации. Среди прочего город оказывает поддержку молодежным проектам, лагерям, дружине школьников, частным школам по интересам и молодежным объединениям.

В прошлом году также был увеличен нижний предел заработной платы молодежных работников, имеющих профессиональную квалификацию, были открыты новые рабочие места мобильных молодежных работников и расширены возможности предупредительной программы SPIN. Город также присоединился к опорной системе молодежной гарантии и запустил программу для молодых людей, которые не работают и не учатся.