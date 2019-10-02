Вице-мэр Таллинна в ответ на нашу публикацию: не всем людям с недостатками нужен личный помощник

"В столице в общей сложности 16 000 нуждающихся в помощи людей, но это не означает, что всем им нужна одинаковая услуга в виде личного помощника. Это утверждение ошибочно, что все 16 000 человек нуждаются в ней, — говорит она. - Все, кто попросил у города помощи и в отношении которых установлена необходимость услуги личного помощника, эту услугу получили".

Бешкина добавляет, что если лицу не подходит предоставленный соответствующим ведомством личный помощник и оно желает получить другого, то нового заявления не требуется. "Личного помощника находит или сам человек, или совместно с оказывающим эту услугу учреждением".

Услугу личного помощника в Таллинне в 2018 году получали 170 человек, в текущем году (по прогнозу) — 176.

В статье Eesti Päevaleht говорилось о том, что Таллинн в последние три года предоставлял услугу личного помощника или опорного лица только 1,13% возможных нуждающихся в помощи, который в столице в общей сложности около 16 000. По словам председателя правления Таллиннской палаты людей с недостатками здоровья Тийу Хермат, в услуге не нуждаются все 16 000, но, несомненно, нуждающихся в услуге больше 1%. "Пара тысяч нуждались бы точно", — сказала она.

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