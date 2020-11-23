23.11.2020, 21:27

Вице-мэр Таллинна: у МуПо нет прав применять санкции к тем, кто не носит маски

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EST 14
MUPO hoiatas ühistranspordis piletita reisijaid
MUPO hoiatas ühistranspordis piletita reisijaidFoto: Andres Putting

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, сегодняшняя правовая база не позволяет Муниципальной полиции (МуПо) применять какие-либо санкции относительно человека, который не носит маску в общественном месте, передает rus.err.ee.

"Если завтра эта мера станет обязательной, то конечно, у нас возникнет целый ряд вопросов: кто эту меру будет проверять, как будет организовано соблюдение тех нормативов, которые предписаны и на базе чего будет возможно применение санкций", — говорит Новиков.

Вводится обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте и на предприятиях обслуживания. Требование будет распространяться на всех людей старше 12 лет. Коснется это не только помещений, но также и общественного транспорта.

Осуществлять надзор за соблюдением правил будет Департамент здоровья совместно с Департаментом полиции и погранохраны. Правительство также утвердило и денежное наказание за несоблюдение ограничений, максимальный размер которого может составить 9600 евро.

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