Вице-мэр Таллинна: у МуПо нет прав применять санкции к тем, кто не носит маски

"Если завтра эта мера станет обязательной, то конечно, у нас возникнет целый ряд вопросов: кто эту меру будет проверять, как будет организовано соблюдение тех нормативов, которые предписаны и на базе чего будет возможно применение санкций", — говорит Новиков.

Вводится обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте и на предприятиях обслуживания. Требование будет распространяться на всех людей старше 12 лет. Коснется это не только помещений, но также и общественного транспорта.

Осуществлять надзор за соблюдением правил будет Департамент здоровья совместно с Департаментом полиции и погранохраны. Правительство также утвердило и денежное наказание за несоблюдение ограничений, максимальный размер которого может составить 9600 евро.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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