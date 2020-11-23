Вице-мэр Таллинна: у МуПо нет прав применять санкции к тем, кто не носит маски

"Если завтра эта мера станет обязательной, то конечно, у нас возникнет целый ряд вопросов: кто эту меру будет проверять, как будет организовано соблюдение тех нормативов, которые предписаны и на базе чего будет возможно применение санкций", — говорит Новиков.
Вводится обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте и на предприятиях обслуживания. Требование будет распространяться на всех людей старше 12 лет. Коснется это не только помещений, но также и общественного транспорта.
Осуществлять надзор за соблюдением правил будет Департамент здоровья совместно с Департаментом полиции и погранохраны. Правительство также утвердило и денежное наказание за несоблюдение ограничений, максимальный размер которого может составить 9600 евро.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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