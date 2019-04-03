Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер станет депутатом парламента

Мельдер отметил, что решение далось ему нелегко. Но побудительным моментом стали большие возможности содействовать развитию социальной сферы и здравоохранения.

Он перечислил реализованные в городе крупные проекты в этой области, в том числе по улучшению условий жизни инвалидов, созданию новой столичной больницы.

"Я от всей души благодарю наших партнеров, организации и коллег, с которыми я имел честь сотрудничать, — сказал будущий депутат. — Я продолжу работу и в Таллинском городском собрании, буду содействовать укреплению сотрудничества города и государства. И в заключение, хочу поблагодарить всех моих избирателей за доверие и обещаю, что мой голос в Рийгикогу будет слышен".