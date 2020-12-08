Вице-мэр Таллинна: смысла в переходе основных школ на дистанционное обучение мы не видим

"Если мы говорим о готовности школ к переводу всех классов на дистанционное обучение в стопроцентном объеме, то, конечно, готовность у нас есть. Другой вопрос, в чем смысл такого шага, потому что, как нам кажется, это надо было делать раньше. В данный момент это только внесет неразбериху в работу наших школ", — заявил Вадим Белобровцев.
"До зимних каникул осталось совсем немного. Поэтому смысла в переходе на дистанционное обучение мы не видим", — добавил вице-мэр.
Правительство планирует рассмотреть вопрос о переводе всех основных школ Ида-Вируского и Харьюского уездов, за исключением младших классов (1-3 классы), на дистанционное обучение.
"Пока я не могу сказать, что такое решение будет принято. В среду или четверг кабинет министров соберется, чтобы обсудить этот вопрос", — сказал министр образования и науки Яак Ааб.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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