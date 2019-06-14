Вице-мэр Таллинна призывает родителей серьезно отнестись к угрозе заражения корью

В нынешнем году в Харьюском уезде зарегистрированы уже 18 случаев заболевания.

"С учетом высокой степени распространения инфекции родителям следовало бы, прежде всего, проверить, были ли их дети своевременно, т.е. в возрасте 1-13 лет, вакцинированы против кори, - подчеркнула Бешкина. - В Эстонии более 10 тысяч детей в возрасте 1-14 лет, которые не прошли вакцинацию, что создает серьезную угрозу их заражения. Хочу напомнить родителям: своевременная вакцинация спасает от весьма тяжких последствий, которые это заболевание может вызвать. Не будем забывать, что здоровье - самое большое наше достояние".

Вакцина имеется во вполне достаточном для вакцинации детей количестве. Взрослым рекомендуется, если они не болели корью и не были от нее вакцинированы, проделать эту процедуру у семейного врача (информацию о возможности вакцинации можно получить тоже у него) или в инфекционных центрах (Ляэне-Таллинской центральной больнице, Северо-Эстонской региональной больнице, "Медикуме" и т.д.).

На данный момент запасы не имеющей срока давности вакцины, как сообщает Департамент здравоохранения, заканчиваются, но уже к 21 июня ожидается поступление новой партии.