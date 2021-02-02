Вице-мэр Таллинна - пожилым, которым трудно ходить между снежных завалов: заказывайте такси!

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, отвечающий за коммунальное хозяйство столицы, считает, что проблему разрешить могут помочь такси или дети-внуки пожилых людей.

"Во-первых, я не знаю, был ли такой случай, может быть это выдумка", — сказал Кландорф, добавив, что не видел этого телесюжета.

Кландорф согласился, что зимой в городе кое-где трудно передвигаться. "Другое дело, что для этого в Таллинне есть ряд возможностей, включая такси. У людей есть дети и внуки, которые могли бы им помочь". Согласно данным Департамента статистики в III квартале минувшего года средняя пенсия составляла 518,50 евро. По оценке вице-мэра, в столице на хорошем уровне социальные услуги, которыми люди также могут воспользоваться. Лица с недостатками могут вызвать за счет города такси.

Кландорф заверил, что город поддерживает тротуары в порядке, то же должны делать и товарищества. "Но если снег идет четыре дня подряд, то трудно передвигаться", — сказал в разговоре с Delfi. И отметил, что иногда частные собственники экономят и не заказывают соответствующую услугу.

Вице-мэр еще раз подчеркнул, что тротуары находятся в хорошем состоянии, но зима есть зима. "К тому можно пожаловаться по телефонному номеру 14 410, где примут информацию и передадут ее службам по уборке".