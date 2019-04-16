16.04.2019, 10:50

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отправит в путь колонну уборочных машин


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Tänavapuhastus Tallinnas
Tänavapuhastus TallinnasFoto: Lysandra Steinberg

Сегодня в полдень вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отправит с бульвара Мере в путь колонну уборочных машин, которая должна очистить улицы Таллинна от накопившейся за зиму пыли. В акции примут участие 10 поливочных машин и три вакуумных пылесоса.

Партнеры Таллинского коммунального департамента с 19 марта уже убрали с улиц и дорог Таллинна примерно 3875 тонн сметок и 327 тонн бытовых отходов. Уборкой занимаются ежедневно в среднем 40 уборочных механизмов и 26 бригад рабочих, насчитывающие 72 человека. Задача последних — уборка пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и придорожных зеленых полос.

Весенняя уборка должна закончиться не позднее 30 апреля. С 1 мая будет вестись уже летний уход за дорогами и улицами.

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