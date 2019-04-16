Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отправит в путь колонну уборочных машин

Партнеры Таллинского коммунального департамента с 19 марта уже убрали с улиц и дорог Таллинна примерно 3875 тонн сметок и 327 тонн бытовых отходов. Уборкой занимаются ежедневно в среднем 40 уборочных механизмов и 26 бригад рабочих, насчитывающие 72 человека. Задача последних — уборка пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и придорожных зеленых полос.

Весенняя уборка должна закончиться не позднее 30 апреля. С 1 мая будет вестись уже летний уход за дорогами и улицами.