Вице-мэр: Таллинн готов к зиме, главное — успейте поменять резину

В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, а также вице-мэр Калле Кландорф.

Мэр столицы Кылварт прокомментировал запуск нового проекта "Народный бюджет", в рамках которого таллиннцы смогут предлагать варианты, как улучшить свой район.

"Уже до конца этого года мы начнем принимать от каждого района предложения от горожан, какие объекты и идеи жители района хотят реализовать. Затем эксперты дадут каждому предложению техническую оценку. Техническая оценка — отвечает ли проект различным критериям, укладывается ли в сумму, отвечает ли законадательным актам. По содержанию оценку будут давать жители в начале следующего года. Они будут выбирать понравившийся проект. Голосовать жители района смогут с 14 лет. Это не разовый проект. В конце следующего года этот процесс начнется заново", — подчеркнул Михаил Кылварт. Предложения можно будет отправлять в специально созданной платформе через интернет.

Речь, конечно, зашла и о коронавирусе. "На следующей неделе начнутся школьные каникулы. Мы видим, люди готовы отправляться заграницу. Поэтому риски заражения коронавирусом достаточно высоки. Мы по-прежнему должны осознавать, что опасность не миновала. Но в наших силах держать ситуацию под контролем", — добавил Кылварт.

Скоро начнутся заморозки. Вице-мэр Калле Кландорф заверяет, что город подготовился к снегу. "Таллинн готов к зиме. В начале ноябре мы осматриваем снегоуборочную технику. В ближайшее время Департамент коммунального хозяйства переговорит с управами о том, как квартирные товарищества смогут купить песок и крошку.

Водители уже должны думать о зиме. Уже можно поставить зимнюю резину. Обычно наши проблемы в том, что люди не успевают поменять летнюю резину. Город так же будет готов приступить к уборке снега сразу, как он выпадет", — уточнил Кландорф.