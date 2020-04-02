Вице-мэр столицы призывает пожилых быть предельно осторожными при получении пенсии

Вице-мэр пожилым людям: ”В день пенсии избегайте очередей к банкоматам, по возможности используйте э-услуги”

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, понятно, что многие пожилые люди привыкли в день выплаты пенсии ходить в магазин и снимать со счета наличные деньги для повседневных нужд.

”Все же, в нынешней ситуации это небезопасно. Советуем всем пожилым людям использовать предлагаемую районными управами возможность заказывать товары на дом в приоритетном порядке, делать заказы самостоятельно через интернет, или обратиться с такой просьбой к близким, которым можно довериться”, — подчеркнула Бешкина.

”В случае, если у вас действительно нет других вариантов, и вы вынуждены самостоятельно пойти к банкомату, то, пожалуйста, по возможности используйте одноразовые перчатки и дезинфектор, чтобы избежать опасности заражения”, — добавила Бешкина.

Наряду с этим, вице-мэр советует всем, кто в состоянии, пользоваться электронными услугами или же попросить помощи детей или внуков, либо обратиться в центр поддержки банка за телефонной консультацией.

Город, в сотрудничестве e-Selver, предоставляет приоритетное право оформления заказа столичным работникам социального обеспечения для своих подопечных. Для этого предприятию Selver переданы контакты работников по уходу, и их заказы будут укомплектованы в первоочередном порядке.

Таким образом, работники по уходу, оказывающие услуги на дому, смогут заказать в e-Selver продукты и хозяйственные товары клиентам, получающим услуги на дому.