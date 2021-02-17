17.02.2021, 21:10

Вице-мэр столицы Белобровцев: нужно предоставить людям право выбора вакцины от COVID-19


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Tallinna Linnavalitsuse pressikonverents
Tallinna Linnavalitsuse pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

В Таллинне в четверг начнется вакцинация педагогов. Около 3 000 работников столичных школ высказали свое согласие пройти вакцинацию от коронавируса. По данным столичных властей, эта цифра могла бы быть больше, если бы людям дали право выбирать вакцину, пишет rus.err.

"Мы слышали и такую реакцию, что люди работающие в наших учебных заведениях готовы вакцинироваться, но они не хотят вакцинироваться именно этой вакциной, и говорят о том, что хотели бы получить другую вакцину. Мне кажется, что нужно предоставить людям право выбора. Если у них будет возможность выбирать себе вакцину, то я уверен, что число людей, желающих вакцинироваться в наших учебных заведениях, вырастет", — высказал свое мнение вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

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Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле высказывается категорично против такого предложения, мотивируя это тем, что появится путаница, да и любая из представленных в Эстонии вакцин прошла европейскую сертификацию, а значит безопасна.

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