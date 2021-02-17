Вице-мэр столицы Белобровцев: нужно предоставить людям право выбора вакцины от COVID-19

"Мы слышали и такую реакцию, что люди работающие в наших учебных заведениях готовы вакцинироваться, но они не хотят вакцинироваться именно этой вакциной, и говорят о том, что хотели бы получить другую вакцину. Мне кажется, что нужно предоставить людям право выбора. Если у них будет возможность выбирать себе вакцину, то я уверен, что число людей, желающих вакцинироваться в наших учебных заведениях, вырастет", — высказал свое мнение вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле высказывается категорично против такого предложения, мотивируя это тем, что появится путаница, да и любая из представленных в Эстонии вакцин прошла европейскую сертификацию, а значит безопасна.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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