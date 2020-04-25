Вице-мэр: работники детских садов оказывают жизненно важную услугу

Вице-мэр Вадим Белобровцев благодарит и ценит всех педагогов детских садов, которые ежедневно находятся на передовой, помогая своей работой другим, работающим на первой линии, людям.

”Благодаря вкладу учителей и всего персонала детских садов все оперативные работники в этой кризисное время могут выполнять свою работу — это врачи, полицейские и представители других жизненно важных профессий, прекращение работы которых в нынешних условиях немыслимо, — сказал вице-мэр. — Я поддерживаю идею Эстонского союза работников детских садов, заключающуюся в том, что в нынешней ситуации их нужно считать оказывающими жизненно важную услугу. Детские сады работают в гибком графике и строго выполняют требования гигиены и безопасности, чтобы защитить здоровье детей. Родители могут со спокойным сердцем делать свою работу, не обращая внимания не время, потому что в случае необходимости садики готовы предложить и круглосуточный уход”.

Также Вадим Белобровцев подчеркнул, что, несмотря на то, что не все учителя детских садов выходят на работу, их вклад значителен.

”Работающие дистанционно учителя составляют учебные программы, проводят развивающие беседы, готовят карты готовности к школе, разрабатывают учебные программы к новому учебному году и составляют ежегодники, — пояснил вице-мэр. — Также они готовы выйти на работу, если заболел коллега”.

В условиях чрезвычайной ситуации соблюдаются все требования, и дети передаются в детский сад, например, вне стен здания. Также группы не пересекаются и не контактируют между собой. Расположенные в детских садах залы, помещения для занятий спортом, бассейны и другие подобные помещения не находятся в общем пользовании.

В Таллинне 124 муниципальных садика, которые работают даже в режиме чрезвычайной ситуации. В некоторых садах есть возможность обеспечить уход за детьми работающих на передовой родителей в режиме 24/7. Если в первую неделю после объявления режима ЧС садики посещало всего 1077 ребятишек, то сейчас их количество увеличилось приблизительно до 2200 детей. Количество детей в группах максимально 6-8 человек, чтобы обеспечить минимальное количество контактов. Сейчас открыто 358 групп, но при увеличении количества детей будут открыты дополнительные группы.