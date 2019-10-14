Вице-мэр Новиков: трамвай можно провести в Маарду и Раэ, для Ласнамяэ это экономически не оправдано

"Количество автомобилей на семью в центре Таллинна относительно Как отметил вице-мэр, сейчас рассматриваются возможности продлить трамвайное сообщение в стороны Раэ и Маарду: "Однако оценка окупаемости этих линий еще не произведена. У нас есть потенциальные направления, будет создана также группа, которая будет заниматься исследованием этого вопроса".

По словам вице-мэра, проводить трамвайные пути в Ласнамяэ экономически не оправдано, так как по улице Лаагна действует хорошее автобусное сообщение.

"Сейчас автомобиль движется по городу со средней скоростью 20 км/ч с учетом пробок и светофоров. У трамвая средняя скорость сейчас 13-14 км/ч. В планах увеличить ее до 18 км/ч. Создавая отдельные полосы для общественного транспорта, мы увеличим среднюю скорость трамваев и автобусов. С учетом ежегодного прироста автомобилей пробки станут длиннее, соответственно увеличится и время поездки на автомобиле. С этим ничего не поделаешь", — пояснил вице-мэр.

"Речь идет о возможности быстро доехать из пункта А в пункт В внутри города. Точками притяжения могут выступать торговые центры. Хороший пример — микрорайон Юлемисте, где сейчас работает людей больше, чем в советское время на "Двигателе". Добраться из Хааберсти до Юлемисте за 20 минут — это возможно. Если мы, например, создадим малую окружную дорогу", — сказал Новиков.