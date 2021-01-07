Вице-мэр Калле Кландорф: службы Таллинна готовы к уборке снега

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, город готов к уборке снега и борьбе с гололедицей.

”Улицы города обслуживают плужные снегоочистители с распределителем, техника для велосипедных дорожек, а также плужные трактора для уборки второстепенных улиц — в общей сложности 100 машин, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Расчищены все главные улицы, большинство остановок общественного транспорта и пешеходно-велосипедных дорожек. Места подъема и другие опасные участки обработаны средствами, предотвращающими скольжение. По проезжей части распределено около 300 тонн хлоридов, а по велосипедным и пешеходным дорожкам — 50 тонн гранитной крошки”.

Второстепенные улицы в разных частях города преимущественно расчищены, однако, по словам Кландорфа, припаркованные автомобили кое-где затрудняют обслуживание дорог по всей ширине.

”Вполне объяснимо, что автомобили паркуют на улицах города, однако владельцам следовало бы вывезти с улиц брошенные автомашины — только лишь в прошлом году муниципальная полиция отбуксировала 91 единицу автохлама, — отметил Кландорф. — Большую проблему создают также припаркованные повсюду электросамокаты, которые не видны под снегом и могут оказаться на пути спецтехники”.

Владельцам недвижимости Кландорф напоминает, что они должны осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью.

”Погодные условия крайне переменчивы — могут образовываться сосульки, а утрамбованный снег может стать скользким как лед. По этой причине собственникам следует быть внимательными и заботиться о том, чтобы дорога была безопасной для пешеходов”, — сказал Кландорф.

Для борьбы с гололедом можно использовать насыпной материал диаметром 2-6 мм. Запрещено использовать золу или хлориды. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами недвижимости гранитную крошку — об этом можно узнать у районных управ.

С проблемами, касающимися благоустройства, можно обращаться по городскому телефону помощи 14410.