Вице-мэр: давайте замечать проблемы детей и помогать предотвращать их

Вице-мэр Бетина Бешкина в своей речи отметила, что, несмотря на то, что детьми никогда не дорожили так сильно, как сейчас, в наше время они подвергаются опасности больше, чем когда-либо. ”Как следует из проведенного среди школьников исследования, у наших детей много проблем, таких как травля, семейное насилие, зависимости, чрезмерное использование социальных сетей, нанесение себе увечий и мысли о самоубийстве. Более 12% школьников дома становились свидетелями физического насилия, в котором участвовал взрослый, а случаи психологического насилия дома описывает каждый четвертый ребенок, — сказала Бешкина. — Друзья и окружение часто требуют другого поведения. В социальных сетях более двух часов проводят 42% опрошенных, но как это повлияет на развитие ребенка? Другое поведение приводит к одиночеству и грустным мыслям. Что необходимо нашим детям дома и в школьной жизни, о чем мы должны задуматься, чтобы помочь ребенку? Надеюсь, что сегодняшняя конференция представит нам различные способы вмешательства, которые помогут заметить и в нужный момент вмешаться, чтобы всем детям в нашем городе было хорошо и безопасно”.

На конференции обзор проведенного среди 15-16-летних школьников исследования представил Марк Гортфельдер из Таллиннского университета. Исследование осуществил департамент социальной помощи и здравоохранения в сотрудничестве с целевым учреждением SA Tallinna Koolitervishoid, занимающимся здоровьем школьников. Данные исследования собирает Planet Youth — сеть стран, использующих Исландскую модель предотвращения, к которой присоединился и Таллинн. В общей сложности подросткам задали 71 вопрос, на них ответили 4292 ученика из 51-й школы Таллинна.