Вице-мэр Бетина Бешкина: Таллинн готов поддержать ”Утиное ралли”

”Цели ”Утиного ралли” — самые благие, и деятельность организаторов действительно важна для общества, ведь они помогают детям и семьям, которые оказались в настоящей беде”, — сказала Бешкина.

Вице-мэр, отвечающая за сферу социальной помощи и здравоохранения, пояснила, что ей очень жаль, если государство по какой-то причине не может поддержать благотворительное мероприятие, но традиция ”Утиного ралли” не должна прерываться, поэтому акция нуждается в поддержке. ”Мы обсудили этот вопрос с мэром Михаилом Кылвартом и пришли к единому мнению, что Таллинн готов выделить сумму, равную прежним отчислениям в пользу мероприятия из Совета по распределению налога на азартные игры, — отметила Бешкина. — Город готов поддержать ”Утиное ралли”, если у организаторов есть соответствующее желание”.

”Утиное ралли”, в ходе которого резиновые уточки участвуют в заплыве по каналу в парке Кадриорг, проводится с 2014 года. Это благотворительное мероприятие инициировано Эстонским союзом родителей больных раком детей, чтобы рассказать о положении таких семей, а также привлечь внимание предприятий и частных лиц, которые могли бы сделать пожертвования, чтобы помочь детям с онкологией. В этом году мероприятие пройдет в парке Кадриорг 8 июня в 12 часов.