Вице-мэр Бетина Бешкина о не выплаченном детям миллионе евро: мы уже летом смотрели, что эта сумма есть

Вам известно, с чего остались эти 913 129 евро? Примерно 20 000 осталось с коммунальных расходов, потому что зима была теплая, 60 000 с расходов на зарплату, потому что часть должностей остались вакантными. А остальное?

Конечно, все это играет свою роль в этом смысле. И то, на чем была сделана ваша статья, что часть детей попадают в семью и семейное пособие меньше, чем сумма в случае детского дома. Благодаря этому, конечно, есть остаток.

Почему он все-таки такой большой?

Государство поручило местному самоуправлению организацию услуги замещающей опеки начиная с 2018 года. В течение этих двух лет образовался этот излишек. Мы на самом деле уже летом смотрели, что эта сумма есть. Здесь были разные мысли, куда ее направить именно для развития детей. Конкретно я не могу говорить об этих решениях, потому что они еще очень сырые.

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То обстоятельство, что государство дает местным самоуправлениям на одного живущего в попечительской семье ребенка 1385 евро, стало для вас сюрпризом?

Нет, я знала, что эти пособия есть, конечно.

Руководитель отдела социального обеспечения Раймо Саади подтвердил, что попечительским семьям до сих пор платили только минимальные пособия, 385 евро в месяц. Это означает, что из 1385 около 1000 евро и есть то, что лежит на счету?

Да, это сумма, которая остается. Закон дает нам возможность платить пособия больше, для это нужно оценить потребность в помощи, чего требует и закон. Мы сейчас пилотировали разработанный Департаментом социального страхования опросник для оценки потребности в помощи. Это для нас новая вещь, и исходя из нее можно принимать решения о поддержке. Это место для размышления, как использовать эти деньги. Следовало бы думать и о будущем детей, когда они станут взрослыми. И тогда эти деньги могут помочь.

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Депутат Рийгикогу и бывший министр здоровья и труда Рийна Сиккут в сегодняшнем (вчерашнем - прим. ред.) заявлении сказала, что социальная сфера в Таллинне не соответствует требованиям 21 века.

Таллинн не отдельное государство, а самоуправление, которое исходит из законов государства. Утверждение Сиккут заставляет слегка усмехнуться, потому что эту систему государство разрабатывало годами и один государственный чиновник должен был бы это знать. Самоуправления переняли ее только два года назад, и эта модель действовала годами.

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