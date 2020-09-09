Вице-мэр Бетина Бешкина: ”Город внедряет превентивные меры ради того, чтобы избежать ограничений”

”В Таллинне за последние недели существенно увеличилось число зараженных. Мы должны реагировать, в первую очередь, ради того, чтобы не пришлось вводить ограничения, — сказала вице-мэр. — Именно поэтому мы предприняли те шаги, которые относятся к компетенции самоуправления — отрегулировали работу городской системы и подведомственных учреждений. Таллинн не имеет возможности ужесточить требования или настоять на применении профилактических мер к организаторам частных праздников, это компетенция государства”.

Также вице-мэр подчеркнула, что город делает все от себя зависящее для того, чтобы обеспечение всех городских услуг было безопасным.

”Особенно важно это в области социального обеспечения при оказании услуг людям из группы риска”, — подчеркнула Бетина Бешкина.

Таллиннская горуправа сегодня постановила, что начиная с 9 сентября городская система управления приступит к постепенному внедрению профилактических мер. В числе прочего это значит использование средств индивидуальной защиты, применение принципа рассредоточения во внутренних помещениях, сохранение дистанции, эффективную уборку рабочих помещений, перенос рабочих встреч и обучения в интернет-среду и, по возможности, перевод работников на удаленную работу.

Городские департаменты и подотчетные учреждения разработали летом все необходимые антикризисные планы. Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в городских организациях на период риска заражения при организации работы используется принцип светофора. Его цель — смягчить влияние вируса и избежать полного закрытия учреждений.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!