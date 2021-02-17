Вице-мэр Белобровцев: каждый второй школьный работник хочет вакцинироваться

Сегодня началась вакцинация работников столичных общеобразовательных школ — первую дозу вакцины Astra Zeneca в течение последующих трех недель получат все, изъявившие желание привиться от COVID-19, учителя и вспомогательный персонал столичных школ.

Вице-мэр Вадим Белобровцев сказал, что желание вакцинироваться выразили около 3000 школьных работников, что составляет 50 % от всех работников общеобразовательных школ города Таллинна.

”Вакцинацию проводят медучреждения — Таллиннская детская больница, Западно-Таллиннская центральная больница и Восточно-Таллиннская центральная больница, — перечислил вице-мэр. — Они договариваются со школами, где и когда пройдет вакцинирование. Таллиннская детская больница прививает работников школ для детей с особыми образовательными потребностями и старт вакцинации будет дан в конце февраля; обе центральные больницы начнут вакцинацию уже с сегодняшнего дня”.

Вакцинирование начнут с тех крупных районных школ, где показатель заболевших выше всего. Вакцинацию координирует Министерство социальных дел и на первом этапе процесса сконцентрируются на общеобразовательных школах. Согласно плану, первую дозу вакцины все выразившие желание привиться получат не позднее 7 марта и вакцинирование продолжится на школьных каникулах. В случае препарата Astra Zeneca вторую дозу нужно получать спустя 56 дней.

Вице-мэр подчеркнул, что вакцинирование работников образования в приоритетном порядке очень важно для обеспечения нормального функционирования общества.

”Это взвешенное решение, очень важное с позиции работников школ, учеников и родителей, — пояснил вице-мэр. — В программе вакцинации школьные работники имеют приоритет, которым стоит в любом случае воспользоваться, поскольку наряду с рассредоточенной системой учебного процесса и использованием масок вакцинация является эффективным способом, который поможет нам избавиться от коронавируса”.