Вице-мэр Андрей Новиков: езда на электросамокате должна регулироваться законом

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что в области транспорта правовое поле не поспевает за развитием технологии. "В последние годы законодательство о движении транспорта уточнялось как в связи с балансировочными самокатами (в народе сигвеи), так и роботами-пакетовозами. Сегодня на повестку для остро встал вопрос отсутствия регулирования перемещений на электросамокатах", — значится в письме вице-мэра министру юстиции.

В соответствии с действующей редакцией упомянутого закона, к ездоку на электросамокате следует применять правила, относящиеся к пешеходу. Но в законе нет юридически значимого определения самоката. Не регулирует закон и ничего из связанного с электросамокатами, на них не распространяются положения, касающиеся велосипедов и балансиров, что позволяет им ездить по тротуарам и пересекать улицы по пешеходным переходам, не соблюдая никаких правил.

"Город Таллинн считает, что Закон о дорожном движении требует изменения таким образом, чтобы при использовании электросамокатов применялись те же ограничения, что и для едущих на балансирах. Это позволило бы обеспечить безопасность пешеходов на тротуарах, — сказал Новиков. — Мы уже имели дело с несчастными случаями при столкновении самокатчиков и пешеходов, последствия которых позволяют сделать вывод, что от передвигающихся на электросамокатахисходит ощутимая угроза".