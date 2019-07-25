25.07.2019, 19:11

Вице-мэр Андрей Новиков: езда на электросамокате должна регулироваться законом


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Foto: Mana Kaasik

Таллинская городская управа считает, что в Закон о дорожном движении надо включить регуляцию перемещения на электросамокате, поскольку при большой скорости этого средства передвижения не обеспечивается безопасность других участников движения, передает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что в области транспорта правовое поле не поспевает за развитием технологии. "В последние годы законодательство о движении транспорта уточнялось как в связи с балансировочными самокатами (в народе сигвеи), так и роботами-пакетовозами. Сегодня на повестку для остро встал вопрос отсутствия регулирования перемещений на электросамокатах", — значится в письме вице-мэра министру юстиции.

В соответствии с действующей редакцией упомянутого закона, к ездоку на электросамокате следует применять правила, относящиеся к пешеходу. Но в законе нет юридически значимого определения самоката. Не регулирует закон и ничего из связанного с электросамокатами, на них не распространяются положения, касающиеся велосипедов и балансиров, что позволяет им ездить по тротуарам и пересекать улицы по пешеходным переходам, не соблюдая никаких правил.

"Город Таллинн считает, что Закон о дорожном движении требует изменения таким образом, чтобы при использовании электросамокатов применялись те же ограничения, что и для едущих на балансирах. Это позволило бы обеспечить безопасность пешеходов на тротуарах, — сказал Новиков. — Мы уже имели дело с несчастными случаями при столкновении самокатчиков и пешеходов, последствия которых позволяют сделать вывод, что от передвигающихся на электросамокатахисходит ощутимая угроза".

Город Таллинн предлагает дополнить статью 2 Закона о дорожном движении таким определением, которое предусматривало бы деление самокатов по категориям, в том числе моторные. "Максимально допустимой скоростью самоката следует установить 20 км/час, и одновременно приравнять в статьях Закона о дорожном движении самокат к балансиру., — подчеркнул Новиков. — В целях обеспечения безопасности целесообразно было бы дополнить требования закона таким образом, чтобы обязанность носить шлем распространялась и на ездоков на электросамокате, не достигших 16-летнего возраста".

С внесением указанных изменений вступили бы в силу запрет для ездоков на самокате и электросамокате создавать на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходно-велосипедных дорожках угрозу или помехи пешеходам, а также обязанность в непосредственной близости от пешехода перемещаться с близкой к его перемещению скоростью.

Помимо определения понятий пешехода и велосипеда, надо ввести в закон и отдельно установить юридически значимое определение самоката в сочетании с предъявляемыми к самокату, в том числе электрическому, требованиями и регуляцией их передвижения.

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