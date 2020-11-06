Вице-канцлер министерства о коронавирусе: в ближайшие недели цифры будут такими же — 200 и выше

”Мы увидим такие же высокие цифры, как сейчас. Около двухсот и более”, — сказала она в специальной передаче Delfi.

Для стабилизации ситуации потребуется время. По словам Йессе, сейчас важно, чтобы люди изменили свое поведение. ”Сейчас важно держаться на расстоянии двух метров от других людей. Если такой возможности нет, то наденьте маску. Если необходимо провести реальное собрание, то тоже наденьте маску. В общественном транспорте — тоже маска”, — перечислила канцлер.

Причина столь большого числа инфицированных в сравнении с весной не связана с тем, что распространение стало более агрессивным.

”Скорее всего, просто весной люди с очень легкими симптомами не были протестированы. То есть не были официально зарегистрированы как больные COVID-19. Несмотря на высокие показатели, в больницах не так много людей, как весной, и они попадают туда не так часто, как тогда. Сейчас проводится больше тестов”, — поясняет она.

По словам Йессе, объявление чрезвычайного положения сейчас нерационально. Эпидемию еще можно взять под контроль, если люди будут вести себя ответственно, носить маски и соблюдать карантин, если он предписан.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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