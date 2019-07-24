24.07.2019, 09:53

Вице-канцлер МИД Эстонии: Март Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом

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rus.delfi.ee
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Вице-канцлер МИД Эстонии: Март Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом
Ekspress Meedia

На фоне вчерашнего заявления Марта Хельме вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас спрашивает в посте в Twitter у Юри Ратаса и Урмаса Рейнсалу о том, действительно ли наша политика не изменилась.

"Член правительства республики сравнивает Европейский союз с Советским Союзом. Нашим дипломатам все сложнее говорить, что политика не изменилась", — отмечает Маазикас. Он делится под своим твитом вчерашней статьей Delfi, где председатель EKRE Март Хельме выразил радость, что Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании, и добавил, что готов дать совет. "Я всегда готов поделиться опытом, который Восточная Европа может предложить в восстановлении своей суверенности". Разумеется, он имел в виду то, что Великобритания выходит из Евросоюза.

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Ратас и Рейнсалу не ответили на твит Маазикаса, зато отреагировал президент Тоомас Хендрик Ильвес. "Правительство не управляет собой. До тех пор, пока правительство Эстонии публично не дистанцируется от таких заявлений, это и есть официальная политика правительства, как являются официальной политикой "конокрады", "перегревшаяся женщина" и т.п.", — отметил он.

Политик Марко Михкельсон добавил со своей стороны: "Внешняя политика Эстонии, к сожалению, все больше становится игрушкой внутренней политики. У такой маленькой страны, как наша, здесь пространство для ошибки ничтожно и цена неверного расчета очень высока".

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