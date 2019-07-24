Вице-канцлер МИД Эстонии: Март Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом(6)
На фоне вчерашнего заявления Марта Хельме вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас спрашивает в посте в Twitter у Юри Ратаса и Урмаса Рейнсалу о том, действительно ли наша политика не изменилась.
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