Вице-канцлер МИД Эстонии: Март Хельме сравнивает Евросоюз с Советским Союзом

Ратас и Рейнсалу не ответили на твит Маазикаса, зато отреагировал президент Тоомас Хендрик Ильвес. "Правительство не управляет собой. До тех пор, пока правительство Эстонии публично не дистанцируется от таких заявлений, это и есть официальная политика правительства, как являются официальной политикой "конокрады", "перегревшаяся женщина" и т.п.", — отметил он.

Политик Марко Михкельсон добавил со своей стороны: "Внешняя политика Эстонии, к сожалению, все больше становится игрушкой внутренней политики. У такой маленькой страны, как наша, здесь пространство для ошибки ничтожно и цена неверного расчета очень высока".