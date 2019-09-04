Виадуку Хааберсти ищут название на эстонском языке

Виадук протяженностью 227 метров и длиной 5 метров построен над первым в Эстонии круговым перекрестком, который регулируют светофоры. До первого октября все таллиннцы могут предлагать свои варианты названия для виадука. Также можно предлагать названия для пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте теэ.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги произнес, что круговая развязка важный транспортный узел как для Таллинна и Хааберсти, так и для жителей близлежащих волостей. Благодаря ему сообщение с городом стало более плавным и быстрым. ”Конкурс для поиска названия был организован для привлечения жителей к этому процессу, чтобы имя было так сказать ”из народа”. Приятно, что у виадука и подземных туннелей будут собственные ”имена”, по которым их будут узнавать жители и гости района”, — объяснил Ханимяги.

Для местного бизнеса реконструкция перекрёстка Хааберсти была очень важна. ”Несмотря на то, что во время стройки доступ к нашим точкам был затруднен, конечный результат устраивает всех. Хотим быть хорошими партнерами как для города, так и для местных жителей, чтобы городская среда стала ещё лучше”, — сказала руководитель центра Rocca al Mare Линда Эйхлер.