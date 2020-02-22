Виадук Рокка-аль-Маре получит современное декоративное освещение

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, круговая развязка Хааберсти — важный транспортный узел, которым ежедневно пользуются как таллиннцы, так и гости столицы. ”Рад, что получивший официальное название виадук Рокка-аль-Маре теперь получит и современное освещение, которое даст перекрёстку новый облик и добавит красок. Уже совсем скоро Хааберсти тоже сможет отреагировать посредством света на различные даты или памятные события и осветить виадук в зависимости от этого”, — сказал Ханимяги.

В проведённом по заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды конкурсе идей лучшей признали идею освещения инженерного бюро Delta-E. К работам по созданию декоративного освещения на виадуке Рокка-аль-Маре приступили в последние дни января. Работы выполняются по заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды. Работы осуществляются в рамках проекта ”Реконструкция перекрёстка Хааберсти в Таллинне” и финансируются из фонда ЕС. Срок окончания работ — 31 марта 2020 года.