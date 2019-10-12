Виадук Хааберсти — "мост" или "горб"? Это решат в ноябре жители Таллинна

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что наиболее повторяющимся вариантом названия для виадука были разные вариации названий Рокка и Хааберсти, также названия Ыйсмяэ и Пяэсукесе. «Из необычных названий можно выделить Кукитса, Масингу, Артур Жирар де Сукантон, Ыйсик и Лахепеа. Вместо слова мост (sild) часто употреблялось популярное в простонаречье слово küür (горб)», - сказал старейшина.

По словам старейшины, самыми популярными названиями для туннелей стали названия животных. Например, были предложены такие названия как Заячья нора (Jäneseurg), Кротиный ход (Mutikäik) или Берлога белого медведя (Jääkaru koobas). Популярными были и названия созвучные с находящимися рядом улицами: Эхитаяте теэ и туннель Палдиского шоссе, часто встречались также названия Суурхаль и Зоо.

«Радует, что среди предложенных названий было много интересных и с исторической подоплекой. Это показывает, что жители интересуются прошлым места проживания и чтят историю», - продолжил Андре Ханимяги. «Надеюсь, что народное голосование выберет для виадука и туннелей такие названия, которые полюбятся жителям и быстро войдут в обиход».