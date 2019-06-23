VI Международный фестиваль ”Дни Довлатова в Таллинне” пройдет с 23 по 25 августа

Нынешние ”Дни Довлатова”, по традиции, привлекут представителей разных видов искусства. Поскольку праздник будет проходить в то время, когда Сергею Довлатову решено установить памятник в Таллинне, из Петербурга приедет известный скульптор Владимир Цивин, Он прочтет лекцию ”Метафора в скульптуре” и расскажет о своих работах. Новый документальный фильм о Довлатове ”Демарш энтузиаста” покажет молодой кинематографист из Петербурга Илья Верхоглядов. Украсят своим присутствием фестиваль гости из США, близко знавшие Довлатова — фотограф Марк Серман (именно его фотография была размещена на огромном плакате в центре столицы несколько лет назад) и переводчик и публицист Наталья Новохацкая. Непременные гости фестиваля — видные писатели, много лет дружившие с Сергеем Довлатовым — Андрей Арьев из Петербурга и Александр Генис из Нью-Йорка. Они и Елена Скульская — соавторы книги ”Три города Довлатова”.

Кроме того, планируются вечер джаза, лекции о связях разных видов искусства, экскурсии по довлатовским местам, презентации новых книг, спектакль студии ”Поэтическое содружество”, посвященный Меркуцио всех времен и народов.