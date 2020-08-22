Везучий эстоноземелец выиграл в Eurojackpot почти 100 000 евро

Выигрышный билет был приобретен в интернете.

Всего на уровне 5+0 было 7 победителей — кроме жителя Эстонии выиграли также три игрока из Германии, а также игроки из Норвегии, Финляндии и Дании.

В пятницу основные номера были: 26, 27, 30, 46, 49

Дополнительные номера: 1 и 2

Джекпот разыгран не был, поэтому главный выигрыш следующей недели оценивается в 35 млн евро.