Везучий эстоноземелец выиграл в Eurojackpot почти 100 000 евро

В пятницу во время розыгрыша Eurojackpot игрок из Эстонии выиграл 99 482 евро на уровне 5+0.
Выигрышный билет был приобретен в интернете.
Всего на уровне 5+0 было 7 победителей — кроме жителя Эстонии выиграли также три игрока из Германии, а также игроки из Норвегии, Финляндии и Дании.
В пятницу основные номера были: 26, 27, 30, 46, 49
Дополнительные номера: 1 и 2
Джекпот разыгран не был, поэтому главный выигрыш следующей недели оценивается в 35 млн евро.
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