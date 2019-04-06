”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты

”Он был спокойным и целеустремленным руководителем”, — описывает его соратник Оясте по фракции Яак Юске, преподавать Гимназии Густава Адольфа. Он отмечает, что Кылварт довольно открыт и готов обсуждать вопросы и с оппозицией.
В то, что новый мэр может как-то пошатнуть власть в городе, никто не верит. Недавно адвокатское бюро Sorainen обнародовало рекомендации по уменьшению в столице коррупции, где, помимо прочего, предлагалось сократить городской аппарат. По словам Юске, Кылварт не осмелился бы это сделать, так как зачастую руководители и работники всех этих лежащих балластом учреждений являются членами Центристской партии. Что касается советов, то они позволяют платить членам городского собрания, которым по закону запрещено находиться ”на зарплате” у мэрии.
Как Оясте, так и Юске отмечают, что назначение Кылварта поможет партии восстановить поддержку со стороны русскоязычных таллиннцев.
Председатель фракции Партии реформ Кристен Михал сообщил, что управление городом не может являться предметом торга за молчаливую поддержку коалиции с EKRE, поэтому Партия реформ не поддерживает кандидатуру Кылварта.
Глава фракции Isamaa в горсобрании Рийна Солман сказала, что они ждут от Кылварта многого, начиная борьбой с коррупцией и заканчивая решением вопроса русскоязычного образования. ”Также мы ждем перехода столичных образовательных учреждений на эстонский язык и проверки руководителей тех образовательных учреждений, которые не исполняют закон и уже много лет не хотят выучить эстонский язык”, — сказала она.