06.04.2019, 15:01

”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
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”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты
Foto: Priit Simson

Вежливый, умный, гонется за политической выгодой, предан Центристской партии. Так характеризуют будущего мэра Таллинна Михаила Кылварта, пишет Eesti Päevaleht.

Вероятный следующий мэр города Михаил Кылварт не раскрывает своих карт. Своего рода загадкой является он и для однопартийцев, которые даже прозвали его Pokerface или Покерфейс (непроницаемое лицо — анг.). Кылварт сказал, что будет говорить о своих планах на посту мэра только после избрания. Это может произойти в следующий четверг, а может и неделей позже.

”Кылварт — великолепный политик, очень интеллигентный человек, с очень хорошими манерами”, — описывает его член фракции СДПЭ горсобрания Аннела Оясте, которая в бытность Кылварта вице-мэром по образованию и культуре работала директором в двух столичных детских садах.

”Кылварт очень умело использовал свое служебное положение для получения политической выгоды”, — добавляет она. Первым делом его интересовали русские детские сады, которые он и посещал, когда у тех были юбилеи или другие значимые события. На юбилее эстонского детсада Оясте Кылварта не было.

По сравнению с Сависааром Кылвара в детских садах принимали более тепло. Оясте отмечает, что Сависаар приезжал из-за политики, перерезал ленту, хлопал людей по плечу и советовал голосовать за Центристскую партию. ”Кылварт выступал с содержательными речами, был подготовлен”, — отмечает Оясте. При этом во времена Кылварта предпочитали ремонтировать школы, детские сады находились в более плохом положении. Также почему-то директорам школ поднимались зарплаты, а директорам детских садов — нет.

”Он был спокойным и целеустремленным руководителем”, — описывает его соратник Оясте по фракции Яак Юске, преподавать Гимназии Густава Адольфа. Он отмечает, что Кылварт довольно открыт и готов обсуждать вопросы и с оппозицией.

В то, что новый мэр может как-то пошатнуть власть в городе, никто не верит. Недавно адвокатское бюро Sorainen обнародовало рекомендации по уменьшению в столице коррупции, где, помимо прочего, предлагалось сократить городской аппарат. По словам Юске, Кылварт не осмелился бы это сделать, так как зачастую руководители и работники всех этих лежащих балластом учреждений являются членами Центристской партии. Что касается советов, то они позволяют платить членам городского собрания, которым по закону запрещено находиться ”на зарплате” у мэрии.

Как Оясте, так и Юске отмечают, что назначение Кылварта поможет партии восстановить поддержку со стороны русскоязычных таллиннцев.

Председатель фракции Партии реформ Кристен Михал сообщил, что управление городом не может являться предметом торга за молчаливую поддержку коалиции с EKRE, поэтому Партия реформ не поддерживает кандидатуру Кылварта.

Глава фракции Isamaa в горсобрании Рийна Солман сказала, что они ждут от Кылварта многого, начиная борьбой с коррупцией и заканчивая решением вопроса русскоязычного образования. ”Также мы ждем перехода столичных образовательных учреждений на эстонский язык и проверки руководителей тех образовательных учреждений, которые не исполняют закон и уже много лет не хотят выучить эстонский язык”, — сказала она.

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