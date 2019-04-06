”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты

Вероятный следующий мэр города Михаил Кылварт не раскрывает своих карт. Своего рода загадкой является он и для однопартийцев, которые даже прозвали его Pokerface или Покерфейс (непроницаемое лицо — анг.). Кылварт сказал, что будет говорить о своих планах на посту мэра только после избрания. Это может произойти в следующий четверг, а может и неделей позже.

”Кылварт — великолепный политик, очень интеллигентный человек, с очень хорошими манерами”, — описывает его член фракции СДПЭ горсобрания Аннела Оясте, которая в бытность Кылварта вице-мэром по образованию и культуре работала директором в двух столичных детских садах.

”Кылварт очень умело использовал свое служебное положение для получения политической выгоды”, — добавляет она. Первым делом его интересовали русские детские сады, которые он и посещал, когда у тех были юбилеи или другие значимые события. На юбилее эстонского детсада Оясте Кылварта не было.

По сравнению с Сависааром Кылвара в детских садах принимали более тепло. Оясте отмечает, что Сависаар приезжал из-за политики, перерезал ленту, хлопал людей по плечу и советовал голосовать за Центристскую партию. ”Кылварт выступал с содержательными речами, был подготовлен”, — отмечает Оясте. При этом во времена Кылварта предпочитали ремонтировать школы, детские сады находились в более плохом положении. Также почему-то директорам школ поднимались зарплаты, а директорам детских садов — нет.