Ветеринарно-пищевой департамент приостановил работу заводов M.V.Wool

Сегодня Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) представил AS M.V.Wool предписание, согласно которому департамент незамедлительно останавливает деятельность фабрик предприятия в Харку и Вихтерпалу.
Предписание касается производства, посредничества, складирования, завоза сырья, а также вывоза сырья и товара.
Заместитель гендиректора VTA решение Олев Калда сказал, что решению о закрытии предшествовал основательный анализ.
"Так как действия предприятия до сегодняшнего дня не обеспечили снижения опасности, то остановка производства — мера для гарантирования того, что до потребителя не дойдет пища, зараженная возбудителем заболеваний", — сказал Калда.
Департмент подчеркивает, что на предприятиях действует нулевая толерантность. Так как в ходе проверки департамент постоянно обнаруживал бактерию листерии, то уборки и очистки на предприятии не были достаточно эффективны.
Приостановка деятельности будет в силе, пока AS M.V.Wool не докажет Ветеринарно-пищевому департаменту, что штамм ST1247 бактерии листерии полностью искоренен в местах осуществления деятельности предприятия.
M.V.Wool считает принятое решение непропорциональным
В связи с предписанием M.V.Wool призывает департамент в рамках осуществления государственного надзора взять анализы смыва, чтобы по результатам выдать подтверждение стерильности на предприятии, поскольку в течение последнего месяца листерии на фабрике обнаружено не было.
M.V.Wool выполняет предписание, принимает все меры для разрешения сложившейся ситуации. С завтрашнего дня, 26 ноября, работники отправляются в принудительный отпуск.
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