Ветеринарно-пищевой департамент приостановил работу заводов M.V.Wool

Сегодня в 10.40 премьер-министр Эстонии Юри Ратас освободил от должности министра сельской жизни Марти Ярвика. Примерно через час Ветеринарно-пищевой департамент приостановил работу на заводах рыбоперерабатывающей компании M.V.Wool.
Сегодня Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) представил AS M.V.Wool предписание, согласно которому департамент незамедлительно останавливает деятельность фабрик предприятия в Харку и Вихтерпалу.
Предписание касается производства, посредничества, складирования, завоза сырья, а также вывоза сырья и товара.
Заместитель гендиректора VTA решение Олев Калда сказал, что решению о закрытии предшествовал основательный анализ.
"Так как действия предприятия до сегодняшнего дня не обеспечили снижения опасности, то остановка производства — мера для гарантирования того, что до потребителя не дойдет пища, зараженная возбудителем заболеваний", — сказал Калда.
Департмент подчеркивает, что на предприятиях действует нулевая толерантность. Так как в ходе проверки департамент постоянно обнаруживал бактерию листерии, то уборки и очистки на предприятии не были достаточно эффективны.
Приостановка деятельности будет в силе, пока AS M.V.Wool не докажет Ветеринарно-пищевому департаменту, что штамм ST1247 бактерии листерии полностью искоренен в местах осуществления деятельности предприятия.
M.V.Wool считает принятое решение непропорциональным
В связи с предписанием M.V.Wool призывает департамент в рамках осуществления государственного надзора взять анализы смыва, чтобы по результатам выдать подтверждение стерильности на предприятии, поскольку в течение последнего месяца листерии на фабрике обнаружено не было.
M.V.Wool выполняет предписание, принимает все меры для разрешения сложившейся ситуации. С завтрашнего дня, 26 ноября, работники отправляются в принудительный отпуск.
M.V.Wool считает, что является необоснованным и непропорциональным, поскольку сам департамент подтвердил общественности, что поступающие потребителям продукты питания безопасны. В этом году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая листериоза, вызванного связанного с M.V.Wool бактерией ST1247. Также предприятие представило план действий по искоренению бактерии на производстве.
С 23 октября компания M.V.Wool AS взяла на фабрике в Харку порядка 500 проб на листерию, и все они оказались чисты. С целью самоконтроля предприятие взяло с рабочих поверхностей 63 пробы и 428 частичных пробы продукции. Анализы осуществляют независимые официально аккредитованные лаборатории.
M.V.Wool утверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского союза, а ее вред для людей полностью исключен.
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