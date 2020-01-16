Ветеринарно-пищевой департамент объединят с сельскохозяйственным

По словам министра сельской жизни Арво Аллера, цель создания нового департамента — объединить деятельность двух ведомств и повысить таким образом их компетенцию.
"Хотим сделать процессы и услуги более удобными, эффективными и менее бюрократическим для людей и предпринимателей", — прокомментировал Аллер.
Предполагается, что реорганизация двух департаментов повысит способность контроля рисков, улучшит обмен информацией во всей цепочке производства продуктов питания и положительно скажется на профилактической работе по борьбе с правонарушениями.
"Я рад, что Министерство сельской жизни с полной ответственностью относится к задачам государственной реформы. Создание единого департамента — шаг к более эффективному функционированию области, который принесет пользу всему обществу", — отметил министр регионального управления Яак Ааб.
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