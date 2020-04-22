Ветеран: мы пережили войну, сейчас нужно пережить и это время — на 9 мая оставайтесь дома(2)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт просит в этот раз отказаться от посещения Бронзового солдата на 9 мая. На этом же настаивает блокадница Нина Павлова.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт просит в этот раз отказаться от посещения Бронзового солдата на 9 мая. На этом же настаивает блокадница Нина Павлова.
"Я полностью поддерживаю призыв мэра Таллинна Михаила Кылварта оставаться дома. Сама призываю всех: молодых, старшее поколение, ветеранов, блокадников соблюдать режим и не собираться в больших компаниях, нужно беречь свое здоровье. Мы пережили войну, блокаду, голод, надо и сейчас пережить это время, сохранив себя. Все восстановится, наступят светлые дни. Но сейчас нужно трезво оценивать ситуацию, выполнять рекомендации правительства и не нарушать закон.
Если вы не придете к Бронзовому солдату в этот раз, это не значит, что вы забыли о подвигах во время Второй мировой войны. Например, чтобы выразить любовь, уважение, показать, что вы помните о погибших во время войны, можно пожертвовать средства на благотворительность — в фонд поддержки ветеранов", — сказала RusDelfi председатель Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова.
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