Ветер унес с пляжа на Штромке сотни тонн песка. Вместо него привезут другой за 10 000 евро

”Песок на Штромке очень мелкий, и ветер сдувает его в парк. В этом и заключается причина, по которой мы вынуждены покупать песок и везти его на пляж. Тот песок, который мы закупили, несколько крупнее и сдуть его будет труднее”, — разъяснил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Он добавил, что районная управа проконсультировалась по данному вопросу с президентом Академии Наук Эстонии Тармо Соомере, который является одним из ведущих океанологов.

Закупленный песок отличается высоким качеством, он просеян и пригоден для использования в зоне отдыха.

Впервые работы по восполнению недостатка песка прошли на Штромке в минувшем году. Предстоящей весной, до начала пляжного сезона, районная управа планирует привезти на пляж еще несколько сотен тонн песка.

Работы обойдутся в 10 352 евро.