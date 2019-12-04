Ветер перенес эстонского пограничника на территорию России! Сатирическое издание придумало действительно смешную новость

"Сильный ветер, пронесшийся в Эстонии в ноябре, сдул на территорию России солдата пограничных войск страны Якко Мюлла. Во время несения службы эстонец прогуливался вдоль полосы, разделяющей два государства. Далее, по его словам, он потерял сознание и проснулся от сильного гула трактора. Эстонец увидел хозяина машины и обратился к нему по-эстонски. Собеседник, применив нецензурную лексику, дал понять непрошеному гостю, что его не понимает", — пишет издание.

Причиной такого "перелета", по мнению авторов издания, стал легкий вес пограничника (50 кг).

Далее описываются приключения пограничника на российской территории.

Издание "Панорама" специализируется на фэйковых юмористических новостях. Так, например, оно опубликовало новости о том, что 2 декабря умер трезвый двойник Бориса Ельцина, Финляндия извинилась за нападениие на СССР, а томские полицейские пытались этапировать полтергеста. Новости издания неоднократно принимались за факты и перепечатывались различными средствами массовой информации в России и других странах.