Ветер и скользкие дороги: в Эстонии объявлено "желтое" штормовое предупреждение
Государственная служба погоды объявила в понедельник на территории Эстонии "желтое" штормовое предупреждение.
Государственная служба погоды объявила в понедельник на территории Эстонии "желтое" штормовое предупреждение.
Hа островах и побережье Западной Эстонии ожидается северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.
Mокрый снег, температура ~0°С. Дороги местами скользкие!
Штормовое предупреждение желтого уровня - предупреждение первой степени. Это означает: погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.
Погода по регионам
Восточная часть Финского залива
западный, северо-западный ветер 12, порывы 15 м/с.
Проливы Моонзунд
северо-западный ветер 12, порывы 15-20 м/с.
Северная часть Рижского залива
северо-западный ветер 12, порывы 15-20 м/с.
Чудское озеро
юго-западный, западный ветер 8, порывы 12 м/с, днем до 15 м/с.
Северная часть Балтийского моря
северо-западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.
Западная часть Финского залива
северо-западный ветер 12, порывы 15-17 м/с, на западном краю до 22 м/с.
Хийумаа
северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.
Ляэнемаа
северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.
Дороги скользкие!
Сааремаа
северо-западный, западный ветер 12-15, порывами 18-23 м/с.
Пярнумаа
северо-западный, западный ветер 12, порывами 15-20 м/с.
Дороги скользкие!
Харьюмаа
Дороги скользкие!
Ида-Вирумаа
Дороги скользкие!
Йыгевамаа
Дороги скользкие!
Ярвамаа
Дороги скользкие!
Ляэне-Вирумаа
Дороги скользкие!
Пылвамаа
Дороги скользкие!
Рапламаа
Дороги скользкие!
Тартумаа
Дороги скользкие!
Валгамаа
Дороги скользкие!
Вильяндимаа
Дороги скользкие!
Вырумаа
Дороги скользкие!
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