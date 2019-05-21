Весна не была спокойной: к середине мая в Эстонии произошло 700 природных пожаров

Для сравнения — за весь прошлый год в лесу и на природе было зафиксировано 1231 возгорание.

”К счастью, май был довольно дождливым и по крайней мере сейчас число пожаров уменьшилось”, — говорит Ламбинг.

Большим подспорьем в борьбе с природными пожарами для спасателей стало в этом году активное использование дронов, которые дают информацию о размерах бедствия.

”В этом году мы используем восемь дронов, на двух из них установлены и тепловизоры, помогающие найти скрытые от глаза очаги пожара”, — поясняет Ламбинг.

Вдобавок спасатели взяли на вооружение приспособленные для тушения природных пожаров 44 квадроцикла ATV и UTV, а также пять вездеходов.

По словам Ламбинга, важную роль в борьбе с пожарами будет играть, как и прежде, сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны, а также Силами обороны Эстонии, которые при необходимости обеспечивают помощь с воздуха.

Но лучшим средством в борьбе с пожарами спасатели по-прежнему считают предупреждение возгораний. Поэтому и этим летом сотрудники департамента будут проверять места, где жители любят разводить костры и где ранее возникали проблемы. Будут вести с отдыхающими профилактические беседы, а при необходимости принимать более жесткие меры.