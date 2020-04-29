Весеннюю уборку никто не отменял: в Хааберсти очистили все общественные скамейки

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в районе всё больше внимания уделяется чистоте. ”Несмотря на чрезвычайное положение и отменённые толоки, весенние работы в Хааберсти идут полным ходом”, — сказал старейшина.

"По заказу управы, универсальным чистящим средством вымыты все находящиеся в общественном пользовании скамейки, второй раз мойка скамеек запланирована на середину мая. Помимо этого, на этой неделе начали влажную уборку внутриквартальных дорог и улиц, впервые работы по влажной уборке запланированы во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу”, — сказал Ханимяги.

По словам старейшины, работы по благоустройству проходят ежедневно, но стоит признать, что тех, кто кидает мусор, гораздо больше, чем тех, кто его собирает.

”Вызывает крайнее сожаление тот факт, что вместо того, чтобы выкинуть мусор в контейнер или отвезти на станцию приёма отходов, мусор подбрасывают в кусты или канавы”, — констатировал старейшина и призвал жителей беречь чистоту и активно пользоваться услугами станции по приёму отходов. ”Благоустройство начинается с нас самих и только вместе сможем поддерживать чистоту и создавать лучшую среду для нас всех”, — закончил Ханимяги.