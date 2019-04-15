Весенняя уборка внутриквартальных дорог Кристийне идет полным ходом

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, ”весенние работы

по уборке и обслуживанию включают в себя отчистку знаков дорожного движения, очистку дорожных конструкций, а также улицы будут очищены от скопившегося за зиму мусора. Улицы Кристийне и зелёные зоны должны быть в порядке, и уборка должна быть завершена к 15 мая”, — подчёркивает Рийбе.

”Мы также отмечаем, что негативным фактором, который влияет на конечный результат, являются оставленные транспортные средства на весь зимний период в одном месте и мешают полноценной уборке. Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и на время весенней уборки перепарковать своё транспортное средство, тем самым, ускорится процесс уборки”, поясняет Рийбе.

В районе Кристийне 286 190 м² внутриквартальных улиц, 18 313 м² пешеходных дорожек и 67 га зелёных зон. Договорной партнер по уборке и обслуживанию улиц является Tänavuhastuse AS, а зелёные зоны обслуживает AS Mustamäe Haljastus.