Весенняя уборка в Мустамяэ идет полным ходом: дезинфицируют скамейки и призывают автовладельцев поскорее сменить резину

”В Мустамяэ установлено 368 городских скамеек, — комментирует старейшина района Лаури Лаатс, — для их очистки потребуется примерно пара недель, после чего будут проведены работы по покраске и смазыванию. Если повезёт с погодой, то мы приведём всю городскую мебель в порядок не позднее середины мая. Просьба к горожанам: будьте осторожны и внимательны, чтобы не присесть отдохнуть на свежевыкрашенную скамейку”.

Весенние работы по уборке также ведутся на дорогах, улицах и в зеленых зонах Мустамяэ. ”Мы приступили к уборке основных автомагистралей уже в конце марта, — подтверждает Лаури Лаатс. — Благодаря установившейся тёплой погоде мы можем активно использовать метод очистки дорог щетками и водой — это очень эффективный метод борьбы с пылью. В ближайшие дни в микрорайонах также начнутся работы по уборке внутриквартальных дорог. Мы также начали убирать зеленые зоны и хотим завершить первый раунд уборки ещё в текущем месяце. Наш партнер Keskkonnateenused AS отлично справляется со своей работой и укладывается в составленный нами график, так что надеемся на лучшее”.

В связи с весенней уборкой улиц Лаури Лаатс также обратился к автовладельцам Мустамяэ с просьбой: ”Пожалуйста, смените зимнюю резину на летнюю как можно скорее! Вы можете не верить этому, но то, на какой резине ваши лимузины ездят по Мустамяэ, играет очень важную роль и в чистоте, и в состоянии наших дорог и улиц. Так что, дорогой житель Мустамяэ, поторопись, пожалуйста, сменить резину!”

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