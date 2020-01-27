27.01.2020, 08:50

Весенний ливень размыл железную дорогу: как произошло самое страшное крушение поезда в истории Эстонии

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Весенний ливень размыл железную дорогу: как произошло самое страшное крушение поезда в истории Эстонии
Foto: Carl Schulz / Rahvusarhiiv

Маленький болотистый покос близ Пука становится ареной страшной катастрофы, когда в 1897 году военный поезд сходит с рельсов и погибают десятки солдат.

Выживших лечат в тартуских больницах, где применяют новаторские для своего времени медицинские приемы, пишут Ану Раэ и Ярослав Стадниченко из музея Тартуского университета, передает журнал Imeline Ajalugu.

Первый день мая 1897 года. Холмы зеленеют молодой листвой, ожидая весеннего теплого дождя. По вьющейся между холмов железной дороге дымит в сторону Тарту состоящий из 34 вагонов военный поезд.

В 20 товарных вагонах эшелона коротают время солдаты 3-го и 4-го батальонов 95-го Красноярского пехотного полка, всего 745 человек. Может быть, кто-то из них разглядывает из-за двери вагона проплывающий мимо весенний ландшафт.

В двух вагонах второго класса путешествуют господа офицеры, которых всего 24. В лошадином вагоне храпят и фыркают семь лошадей. Вдобавок на поезд нагружено пять повозок и 3750 пудов, или более 60 тонн, снаряжения.

Все эти солдаты, офицеры и лошади на пути из Цесиса и Валмиеры (Вынну и Вольмара) в Тарту, где предстоят упражнения по стрельбе и торжества по случаю 100-летнего юбилея 95-го Красноярского пехотного полка. Командование полка, 1-й и 2-й батальоны, а также склады уже несколько лет находятся в Тарту, и это первая за долгое время постоянная воинская часть в этом городе.

На станции Пука поезд делает более длительную остановку, среди прочего пропускают спешивший из Валга в Тарту почтовый поезд. Когда военный эшелон наконец снова отправляется в путь, погода изменилась: на небе выросла угрожающая темная туча, падают первые тяжелые капли. Можно предположить, что теперь деревья полностью распустят листья.

Дождь быстро усиливается и превращается в настоящий шторм. На улице темнеет, машинист видит всего на несколько метров впереди себя.

Тяжелый поезд только набирает скорость, когда в пяти верстах (примерно 5 км) от Пука в сторону Тарту происходит катастрофа. Там построенная на дамбе железная дорога проходит через болотистый покос. Весенний ливень настолько сильный, что вымывает насыпь из-под рельсов.

Набирающий скорость на всех парах паровоз сходит с оставшихся без опоры рельсов в болото, на паровоз нагромождается 14 вагонов, в основном багажные вагоны, образуя груду обломков высотой с дом.

Прекрасный весенний день разом превратился в кошмар. Вокруг разрушенных вагонов полно тел, частей оружия, тряпок и кусков мебели, а также музыкальных инструментов и их деталей — ведь в Тарту 17 мая должны были быть торжества по случаю годовщины полка.

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