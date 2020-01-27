Весенний ливень размыл железную дорогу: как произошло самое страшное крушение поезда в истории Эстонии

Выживших лечат в тартуских больницах, где применяют новаторские для своего времени медицинские приемы, пишут Ану Раэ и Ярослав Стадниченко из музея Тартуского университета, передает журнал Imeline Ajalugu.

Первый день мая 1897 года. Холмы зеленеют молодой листвой, ожидая весеннего теплого дождя. По вьющейся между холмов железной дороге дымит в сторону Тарту состоящий из 34 вагонов военный поезд.

В 20 товарных вагонах эшелона коротают время солдаты 3-го и 4-го батальонов 95-го Красноярского пехотного полка, всего 745 человек. Может быть, кто-то из них разглядывает из-за двери вагона проплывающий мимо весенний ландшафт.

В двух вагонах второго класса путешествуют господа офицеры, которых всего 24. В лошадином вагоне храпят и фыркают семь лошадей. Вдобавок на поезд нагружено пять повозок и 3750 пудов, или более 60 тонн, снаряжения.

Все эти солдаты, офицеры и лошади на пути из Цесиса и Валмиеры (Вынну и Вольмара) в Тарту, где предстоят упражнения по стрельбе и торжества по случаю 100-летнего юбилея 95-го Красноярского пехотного полка. Командование полка, 1-й и 2-й батальоны, а также склады уже несколько лет находятся в Тарту, и это первая за долгое время постоянная воинская часть в этом городе.