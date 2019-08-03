ВЕСЕЛЫЕ СНИМКИ ИЗ ТЮРИ | Как только родители их различают?!

„Участвуют 400-450 детей, которые встречаются со старыми и заводят новых друзей”, — сообщила организатор мероприятия Кристийна Хайба.

В программе съезда — активные физические и интеллектуальные занятия и развлечения.

Подробную информацию о всеэстонской встрече близнецов-2019 вы можете найти на страничке www.eestimitmikud.ee и в Facebook в группе Mitmikud.