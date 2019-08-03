ВЕСЕЛЫЕ СНИМКИ ИЗ ТЮРИ | Как только родители их различают?!

Сегодня в Тюри состоялся очередной съезд близнецов, на которых собрались 150 семей, в которых растут двойняшки, тройняшки и четверняшки.
„Участвуют 400-450 детей, которые встречаются со старыми и заводят новых друзей”, — сообщила организатор мероприятия Кристийна Хайба.
В программе съезда — активные физические и интеллектуальные занятия и развлечения.
Подробную информацию о всеэстонской встрече близнецов-2019 вы можете найти на страничке www.eestimitmikud.ee и в Facebook в группе Mitmikud.
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