Весь сентябрь будет посвящен в Таллинне велосипедистам

19 сентября в Генераторе культуры впервые состоится семинар об актуальных тенденциях и вызовах в городском движении, в котором акцент будет сделан на темах, связанных с велосипедами и электро-самокатами. С 16 сентября по 6 октября в Таллинне пройдут общеевропейские велосоревнования „Social Biking Challenge”.

В общей сложности в рамках кампании пройдет более 60 мероприятий — забеги, соревнования, тренировки, экскурсии и многое другое: с 6 по 8 сентября Таллиннский марафон, 15 сентября грибной фестиваль Эстонского музея природы, Европейская неделя подвижности пройдет с 16 по 22 сентября, всемирный день уборки и т.д.

В рамках месячника 22 сентября пройдет день без автомобиля, мероприятие пройдет с 10 до 17 часов на территории рядом с Балтийским вокзалом.

Подробная программа на домашней странице месячника: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Keskkonnasobraliku-liikumise-kuu-ajakava-2019

Дополнительная информация также на странице www.tallinn.ee/liikumiskuu.