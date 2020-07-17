"Весь рынок новых автомобилей в Балтии сократился примерно на 40%": что рассказали представители ведущих автомобильных марок о кризисе

Мооника Китт, менеджер по маркетингу KIA Auto:

Кризис повлиял на весь автомобильный рынок в Прибалтике, в том числе и на продажи Kia. Падение было немного меньше, чем в среднем по рынку в предыдущие месяцы, и сейчас мы видим небольшое увеличение продаж. Тем не менее, рынок не оправился от кризиса, и, вероятно, потребуется некоторое время, если вторая волна COVID не отбросит нас снова. Наибольшее падение произошло от розничной продажи крупными партиями (особенно продаж RAC). Пострадали также частные продажи, потому что банки не будут давать кредиты людям, чьи работодатели использовали финансовую поддержку государства. По нашим рассчетам, июль будет очень похож на июнь, мы не ожидаем увеличения или падения продаж. Лучше всего восстановился латвийский автомобильный рынок (только июнь -21%, конкретно Kia -11%), затем Эстония (июнь -34%, Kia -33%) и Литва по-прежнему теряет 41% по сравнению с предыдущим годом (Kia -26%).

Балтийский рынок:

Продажи Kia апрель -64% (в среднем по рынку -67%)

Продажи Kia май -58% (в среднем по рынку -56%)

Продажи Kia июнь -27% (в среднем по рынку-35%)

Мари Виллем, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Auto-Bon Baltic OÜ:

В целом, Citroën справляется с кризисом лучше, чем в среднем по рынку, особенно благодаря нашему обширному выбору легковых автомобилей. Если в течение месяцев глубокой блокировки мы наблюдали быстрое падение в сегменте частных клиентов, то теперь все медленно возвращается в привычное русло. Конечно, это повлияло на доверие потребителей, но, учитывая, что в нашем регионе вирус находился под контролем, экономика в целом пострадала не так сильно, как во многих других странах мира. Реальное же влияние коронакризиса будет видно осенью.

С начала кризиса весь рынок новых автомобилей в Балтии сократился примерно на -40% по сравнению с 2019 годом, однако нам удалось замедлить падение Citroën (около -30%).