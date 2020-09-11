Весь персонал и посетители домов социального попечения обязательно должны носить защитные маски

”Сегодня эпидемиологическая ситуация в Эстонии такова, что коронавирус распространяется в первую очередь среди молодых людей и особенно серьезных последствий болезнь в последнее время, к счастью, не имела. Вместе с тем, мы должны сделать все для того, чтобы защитить от COVID-19 самую уязвимую часть нашего населения — пожилых людей, о жилой среде и безопасности которых заботятся другие люди, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Я также призываю всех людей вести себя ответственно, чтобы защитить всех представителей групп риска. Не только пожилых, но и людей с хроническими заболеваниями. Давайте заботиться друг о друга и не дадим вирусу вновь разбушеваться”.

Кроме того, члены правительства решили, что снова начнут обсуждать вопросы, связанные с COVID-19, чаще — два раза в неделю. Это означает, что помимо четвергового кабинетного cовещания с 22 сентября члены правительства начнут собираться и по утрам во вторник.

”Распространение вируса по сравнению с летом вновь увеличилось, и правительство считает необходимым для обмена информацией и при необходимости более быстрого реагирования начать обсуждать темы, связанные с COVID-19, в более оперативном режиме, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Важно держать наше общество открытым и функционирующим, при этом быстро и в нужном объеме реагируя в случае необходимости”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!