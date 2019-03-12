VERSUS | Возможно ли правительство центристов и EKRE? Ратас против Ратаса

Юри Ратас, 11.03.19, Delfi

ДА

”Центристская партия садится за стол переговоров безо всяких предварительных условий и предубеждений. Каждое правительство должно ценить свободы и основные права наших людей, а также предлагать всем жителям Эстонии чувство безопасности и укреплять правовую государственность и демократию, на которых держится Эстония”.

Юри Ратас, 20.12.18, ERR

НЕТ

”Существуют определенные границы, переступив которые сотрудничество невозможно. В случае с EKRE сейчас эта граница действительно пролегает там, где я вижу проблемы. Что они говорят людям? ”Голову долой!” Это неприемлемо. По состоянию на сегодняшний момент я этого [правительства с EKRE] представить не могу”.