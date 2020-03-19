VERSUS | Ставить ли оценки во время э-обучения? Министерство рекомендует пока этого не делать

ЗА!



Вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Намвальтс считает, что хотя бы в первые недели от оценок следует воздержаться:

”Первые две недели могли бы стать для школ и учителей пробными. За это время можно было бы понять, какое решение по обратной связи действует лучше всего, а также в каких объемах и с каким временным интервалом давать детям задания. Неразумно давать задания, которые нужно решать на время или в определенное время. Дома у учеников разные условия. Следует продумать и то, какие каналы и средства наиболее подходят для дистанционного обучения”.

ПРОТИВ!

Вице-председатель молодежного объединения Isamaa Карл Сандер считает, что отказываться от оценок не нужно:

”Государственная программа основной школы гласит, что ученик согласно своим способностям принимает участие в осуществлении целенаправленности своего процесса обучения, учится самостоятельно и учится анализировать и руководить процессом своего обучения. Знание того, будет ли оценена его их работа, оказывает влияние на мотивацию к учебе многих молодых людей. Если министерство даст знак, что ставить оценки нельзя, то в результате в дистанционном обучении будет заинтересовано меньше учеников”.

Министерство образования и науки рекомендует в течение первых двух недель дистанционного обучения воздержаться от цифрового оценивания